Dove vedere INTER-ATALANTA Streaming ROJADIRECTA Gratis Video: Skriniar vs Zapata

Inter-Atalanta Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Inter-Atalanta, partita valida per la sesta giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18 italiane di oggi sabato 25 settembre 2021 nel palcoscenico dello stadio Giuseppe Meazza Di San Siro in Milano. Si gioca dopo Spezia-Milan delle 15. Inzaghi: “Penso che il successo di martedì in casa della Fiorentina sia stato importante, nonostante la prima mezz’ora sofferta siamo rimasti lucidi. Ho visto una grande reazione, da squadra importante: abbiamo vinto su un campo difficile. Contro l’Atalanta sarà un’altra partita altrettanto impegnativa”. Andiamo a scoprire dover vedere Inter-Atalanta streaming diretta tv.

Inter-Atalanta streaming gratis: le formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Sanchez, Correa, Satriano. Indisponibili: Sensi, Eriksen, Brazao, Vidal. Squalificati: nessuno.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, D Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, F Rossi, Djimsiti, Lovato, Gosens, G Pezzella, Ilicic, Pessina, Miranchuk, Piccoli. Indisponibili: Muriel, Hateboer. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Dove guardare Inter-Atalanta Diretta TV Online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis



Potete vedere Inter-Atalanta con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Dove vedere Inter-Atalanta Streaming Gratis senza Rojadirecta

Inter-Atalanta streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta Gratis oscurato perchè considerato illegale in Italia.