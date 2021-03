Dove vedere INTER ATALANTA Streaming senza Rojadirecta Video Gratis Online: Lautaro vs Zapata

Inter Atalanta Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: partita che chiude la 26a giornata di Serie A e che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi lunedì 8 marzo 2021.

Sarà la sfida numero 120 tra Inter e Atalanta in Serie A. Nei 119 precedenti, 63 vittorie nerazzurre, 24 dei bergamaschi e 32 pareggi a completare il bilancio. L’Inter ha vinto solo una delle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A (4N, 1P), menre al Meazza ha una striscia positiva che dura da sei partite: 4 successi e due pareggi (negli ultimi due incontri) subendo due gol in totale. Andiamo a scoprire dover vedere Inter Atalanta in streaming e in diretta tv.

Inter Atalanta streaming gratis: le formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Zapata, Muriel.

Dove guardare Inter Atalanta streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline



Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hateboer, Kovalenko, Lammers, Sutalo.

Potete vedere Inter Atalanta con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.