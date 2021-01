Dove Vedere INTER BENEVENTO Streaming Gratis TV Online Serie A

Inter Benevento Streming Gratis italiano: partita che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi sabato 30 gennaio 2021. Si gioca a San Siro per la 20a giornata di Serie A. L’Inter ha vinto entrambe le sfide casalinghe contro il Benevento in tutte le competizioni, sempre con Luciano Spalletti in panchina: 2-0 in Serie A nel febbraio 2018 e 6-2 negli ottavi di finale di Coppa Italia nel gennaio 2019. Andiamo a scoprire dover vedere Inter Benevento in streaming e in diretta tv.

Inter Benevento streaming gratis: le formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Ambrosio.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Caldirola, Glik, Barba; Ionita, Viola, Hetemaj; Improta, Caprari; Lapadula.

Dove guardare Inter Benevento streaming gratis e diretta online

Allenatore Filippo Inzaghi. Squalificati: Sau. Indisponibili: Letizia, Moncini.

Potete vedere Inter Benevento con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. Video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su DAZN (link www.dazn.com), servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.