Dove Vedere INTER BOLOGNA Streaming Diretta Video Online: Sky Sport o DAZN?

Inter-Bologna: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis. Fischio d'inizio alle 20:45 di oggi sabato 5 dicembre 2020. La partita si gioca a San Siro come anticipo della 10a giornata di Serie A. La partita si può vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Inter-Bologna video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android su www.dazn.com. In alternativa, si potrà collegare la tv ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X) o PlayStation (PS4 e PS5). App di DAZN (link www.

dazn.com) disponibile anche tramite Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, supporti in grado di rendere smart la propria tv.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale.

Inter-Bologna streaming gratis: le probabili formazioni.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo:

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Nainggolan, Kolarov, Vecino, Pinamonti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo,Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dijks, Orsolini, Santander, Skov Olsen.