Dove Vedere Inter-Borussia M’Gladbach Streaming Gratis

Inter Borussia Monchengladbach senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 21:00 si gioca Inter Borussia Monchengladbach, per la prima giornata della Fase a Gruppi della nuova UEFA Champions League.

L’Inter è alla sua 14esima partecipazione alla fase a gironi e alla terza consecutiva dopo essere mancata per sei anni consecutivi dal 2011/12 al 2018/19. L’Inter ha vinto l’ultima partita contro un avversario tedesco quando ha superato il Leverkusen nei quarti della passata UEFA Europa League e ha vinto l’ultima partita a Milano contro una squadra di Bundesliga quando si è imposto 2-0 sul Dortmund nella terza giornata della passata UEFA Champions League. Quel successo ha interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive interne contro club tedeschi.

Dove Vedere Inter Borussia Monchengladbach Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Inter Borussia Monchengladbach in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del

satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con Sky Go (link https://skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link https://www.nowtv.it). La partita sarà disponibile in chiaro su Canale 5 (Mediaset) e quindi in streaming gratis online con Mediaset Play.

Le probabili formazioni di Inter Borussia Monchengladbach:

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Conte.

Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Embolo. Allenatore Rose.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.