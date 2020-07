Dove vedere INTER-BRESCIA Streaming Live TV | Calcio Serie A

Andiamo a scoprire dove vedere Inter Brescia in streaming e in diretta tv, partita valida per la 29a giornata di Serie A: si gioca alle ore 19:30 di oggi primo luglio 2020. Il Brescia ha pareggiato le ultime due partite di Serie A e potrebbe restare imbattuto per tre gare di fila nella competizione per la prima volta in questa edizione del torneo. L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha segnato in tutte le ultime tre partite casalinghe disputate in Serie A: tante gare a segno quante nelle precedenti 11 presenze interne nella competizione.

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Inter Brescia non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su DAZN (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: Skriniar, Berni. Indisponibili: Brozovic, Sensi, Vecino.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore Lopez. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Alfonso, Bisoli, Chancellor, Cistana.