Dove vedere INTER CAGLIARI Streaming con Immagini Gratis Highlights

Inter Cagliari Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis, scopri come dove e quando. L’ultimo pareggio in Serie A tra Inter e Cagliari risale al febbraio 2014: da allora sei successi nerazzurri e tre per i sardi. L’Inter ha mancato l’appuntamento con il gol solo in una delle ultime 35 partite di Serie A contro il Cagliari, nella sconfitta per 0-2 dell’aprile 2013. In media per i nerazzurri due reti a partita nel parziale. Andiamo a scoprire dove vedere Inter Cagliari streaming e diretta tv.

Prima però ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: Candreva. Indisponibili: Brozovic.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. Allenatore Maran. Squalificati: Pisacane. Indisponibili: Pavoletti, Rog, Cerri, Ceppitelli, Cacciatore, Mattiello.

Dove guardare Inter Cagliari streaming senza Rojadirecta e diretta gratis online.

Potete vedere Inter Cagliari in diretta streaming con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Per vedere Inter Cagliari streaming gratis basterà collegarsi a DAZN, servizio gratuito per gli abbonati. La partita inizia alle ore 12:30 di oggi domenica 26 gennaio 2020.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Inter Cagliari anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.