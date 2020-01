Dove vedere INTER CAGLIARI Streaming in chiaro Online su Rai Play | Ottavo di finale Coppa Italia TIM Cup

Vedere diretta Inter Cagliari in streaming gratis e video tv con tutte le alternative a Rojadirecta disponibili oggi, martedì 14 gennaio 2020, a partire dalle 20:45. Si gioca per gli ottavi di finale della Coppa Italia TIM Cup. La vincente del confronto del Meazza affronterà poi la vincente di Parma-Roma nei quarti di finale del torneo. Negli 8 precedenti in Coppa Italia contro gli isolani, i nerazzurri hanno vinto 5 volte, pareggiato 2 e in un un’unica occasione ad imporsi è stato il Cagliari.

Nel vedere la diretta streaming di Inter Cagliari dobbiamo sapere prima le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, A Sánchez. Allenatore Antonio Conte.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis; Ionita, Oliva, Castro; Nainggolan; Cerri, Simeone. Allenatore Rolando Maran.

Diretta Inter Cagliari streaming gratis e tv in chiaro.



Potete vedere Inter Cagliari in chiaro su Rai 1. Diretta streaming gratis RaiPlay quindi con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 20:15. La telecronaca in diretta avrà inizio con il fischio d’inizio dell’arbitro che verrà dato alle ore 20:45. I raccoglitori di indici web rojadirecta e tarjetarojaonline per andare a vedere la partita online, sono considerati illegali e quindi sono oscurati in Italia.