Dove vedere INTER CROTONE Streaming Video Gratis Highlights Serie A

Vedere Inter Crotone Streming senza Rojadirecta: partita di Serie A (15a giornata, primo match del primo turno del 2021) che possiamo vedere in tv e video gratis, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 3 gennaio 2021. Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo stasera.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Vecino, Pinamonti.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Henrique, Vulic, Reca; Simy, Messias. Allenatore Giovanni Stroppa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Rispoli, Cigarini.

Dove guardare Inter Crotone streaming senza Rojadirecta e diretta gratis online.

Potete vedere Inter Crotone in diretta streaming con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su DAZN.

L’Inter ha vinto le ultime quattro partite casalinghe di campionato; i nerazzurri non fanno meglio in una singola stagione dal dicembre 2018, con Luciano Spalletti in panchina, quando raggiunsero quota sette.

Inter Crotone streaming live

Inter Crotone streaming live con l’app di Sky Go (link skygo. sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Nelle ultime 10 occasioni in cui ha giocato la prima partita dell’anno in casa, l’Inter è rimasta imbattuta (7V, 3N): nemmeno una sconfitta nell’era dei tre punti a vittoria per i nerazzurri, che l’ultima volta hanno perso nel 1994 contro l’Atalanta.

Inter Crotone streaming invece di Rojadirecta

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Inter Crotone anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.

Junior Messias, miglior marcatore del Crotone con cinque reti, ha segnato un solo gol fuori casa, avendo realizzato due doppiette in gare interne: è il quarto giocatore dei calabresi capace di segnare due marcature multiple in Serie A e potrebbe diventare il primo a riuscirci tre volte.