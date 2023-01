Dove vedere Inter-Empoli Streaming Gratis TV Online Video: DAZN o Skys?

Inter-Empoli streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 23 gennaio 2023. Partita valida per la 19a giornata di Serie A stagione 2022/23. L’Inter ha dato il meglio di fronte ai propri fan in questa stagione, con 8 vittorie e 1 sconfitta in 9 partite Serie A. L’Empoli ha guadagnato 8 punti su 27 disponibili in trasferta in questo campionato (1V 5N 3P). L’Empoli è nel bel mezzo di una striscia di 5 gare esterne senza successi (V0 N3 P2). Non vince in trasferta dal settembre 2022 contro il Bologna. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Inter-Empoli streaming gratis online.

Inter-Empoli Formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Cordaz, Brazao, De Vrij, D’Ambrosio, Dumfries, Gosens, Bellanova, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Carboni, Curatolo, Correa, Lukaku. Indisponibili: Brozovic, Dalbert, Handanovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Barella, Inzaghi.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Henderson, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Stojanovic, Degl’Innocenti, Haas, Bajrami, Ekong, Fazzini, Pjaca, Cambiaghi. Indisponibili: Destro, Tonelli, Ismajli, Grassi. Squalificati: Marin. Diffidati: Henderson.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Berti e Scarpa. Quarto uomo: Marcenaro. VAR: Banti. Assistente VAR: Fourneau.

Inter-Empoli in TV al posto di Rojadirecta



Inter-Empoli in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite), e con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. L’Inter ha vinto l’incontro più recente di Serie A tra le due squadre, avendo trionfato 4-2 in casa, nell’ultima stagione. Lautaro Martínez ha guidato l’Inter con 2 gol, avendo segnato ai minuti 45, 64. Alexis Sánchez inoltre è andato a segno. Andrea Pinamonti and Kristjan Asllani sono andati a segno per l’Empoli.

Inter-Empoli streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Inter-Empoli streaming online è disponibile con Sky Go e DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc. Con il gol vittoria al 3° minuto contro il Verona, l’Inter ha realizzato ben otto reti nei primi 15 minuti di gioco, più di ogni altra squadra nella Serie A 2022/23.

Alternativa per vedere Inter-Empoli streaming al posto di Rojadirecta italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Roja Directa Online, potete provare a cercare Inter-Empoli Rojadirecta su Video YouTube, Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming gratis alternativo ai canali ufficiali. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi collegarti al sito di TuttoSport oppure a quello del Corriere dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Inter-Empoli mentre su internet. L’Inter ha fatto bene nell’ultima gara contro l’Empoli, rimanendo senza sconfitte nelle ultime 14 sfide (V13 N1 P0). L’Empoli è alla ricerca della prima vittoria da aprile 2006 in questa sfida. L’Inter ha battuto in aggregato l’Empoli 29-8 durante la serie di imbattibilità.