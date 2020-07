Dove vedere INTER FIORENTINA Streaming senza ROJADIRECTA Diretta TV

Inter Fiorentina Streaming Gratis e diretta televisiva senza Rojadirecta. Tutto pronto per la sfida in diretta tv delle ore 21:45 di oggi mercoledì 22 luglio 2020 con la partita offerta nei servizi digitali di SKY. Si gioca per il 35esimo turno del calendario di calcio di Serie A stagione 2019/2020. Mancano 4 giornate alla fine del campionato.

Non c’è stato nemmeno un pareggio nelle ultime 20 sfide tra Inter Fiorentina in casa dei nerazzurri in campionato: 17 successi interni e tre vittorie esterne dal 1997 in avanti. I 22 punti persi da situazione di vantaggio in questo campionato sono un record negativo nella storia della Serie A per l’Inter, contando sempre i tre punti a vittoria. La Fiorentina ha vinto le ultime due trasferte di campionato, non infila tre successi fuori casa di fila in Serie A da aprile 2018.

Dove vedere Inter Fiorentina Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Inter Fiorentina con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Inter Fiorentina Streaming, probabili formazioni



Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Moses, Barella, Brozovic, Biraghi; Eriksen; R. Lukaku, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Sensi, Vecino.

Fiorentina (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. Allenatore Iachini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benassi.