Dove vedere INTER-GENOA Streaming Gratis Video: Dzeko vs Pandev

Inter Genoa Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Inter-Genoa, partita valida per la prima giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio San Siro di Milano oggi sabato 21 agosto 2021 alle ore 18:30. Andiamo a scoprire dover vedere Inter Genoa streaming e in diretta tv.

Inter Genoa streaming gratis: le formazioni

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: Lautaro Martinez. Indisponibili: Brazão, Gagliardini, Sanchez.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Rovella, Cambiaso; Destro, Pandev. Allenatore Davide Ballardini. Squalificati: Bani, Behrami. Indisponibili: nessuno.

Potete vedere Inter Genoa con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Inter-Genoa su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico. In conduzione Diletta Leotta.

L’Inter è imbattuta da ben 17 partite quando ha effettuato il suo match d’esordio stagionale in casa in Serie A (14V, 3N), l’ultima sconfitta nella gara d’esordio al Meazza in campionato per i nerazzurri risale al 1987 (0-2 contro il Pescara).

Inter Genoa streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.

L’Inter ha vinto le ultime 16 partite interne di campionato, solo tre squadre nella storia della Serie A hanno infilato una striscia di successi casalinghi più lunga: il Torino nel 1948 (21), il Milan nel 1950 (19) e la Juventus nel 2014 (25) e nel 2017 (33).