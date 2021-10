Dove vedere INTER-JUVENTUS Streaming Gratis Video: Dzecko vs Kean

Inter-Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Inter-Juventus, partita valida per la nona giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 24 ottobre 2021 nel prestigioso palcoscenico di San Siro a Milano che questa sera avrà la capacità autorizzata del 75%. Squadre separate da tre punti in classifica: 17 quelli dei nerazzurri di Simone Inzaghi, 14 quelli dei bianconeri.

Allegri: “Non è decisiva, vincere permetterebbe a noi di allungare la striscia di risultati. Ai fini della classifica era molto più decisiva quella con la Roma. Non possiamo pensare che in una partita vinciamo o perdiamo il campionato. Bisogna cercare continuità e fare una bella prestazione. Le stagioni si decidono negli ultimi tre mesi”.

Andiamo a scoprire dover vedere Inter-Juventus streaming diretta tv.

Una buona notizia è arrivata nella serata di venerdì: “Adrien Rabiot ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”, riporta il comunicato della Juve. Il francese era risultato positivo al Covid lo scorso 9 ottobre durante la sosta per le nazionali. Non si allena da circa due settimane, impossibile pensare a una sua convocazione per San Siro.

Inter-Juventus streaming gratis: le formazioni

Il Derby d’Italia chiuderà la nona giornata di Serie A domenica sera: Inzaghi deve sciogliere un ballottaggio a centrocampo, Allegri può tornare a contare su Dybala (che però partirà dalla panchina) ma non su Kean (non convocato per un affaticamento muscolare) e pensa al 3-5-2 per rispondere ai nerazzurri. Le ultime news su Inter e Juve

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Calhanoglu, Sensi, Sanchez, Satriano. Indisponibili: Eriksen, Brazao, Correa.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi, Alex Sandro; Alvaro Morata, Federico Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, L Pellegrini, De Sciglio, McKennie, Arthur, Ramsey, Kulusevski, Dybala, Kaio Jorge. Indisponibili: Rabiot, Kean.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Meli, Peretti. Quarto uomo: Ayroldi. Var: Guida. Avar: Passeri.

De Ligt aveva saltato l’ultimo impegno di campionato (escluso dalla lista dei convocati per un affaticamento all’adduttore) ma lo abbiamo visto in Champions, recuperato e impiegato dal 1′ contro lo Zenit. L’olandese sarà schierato con Chiellini nella difesa a tre completata da Danilo. Panchina per Bonucci.

Dove guardare Inter-Juventus Diretta TV Online senza Rojadirecta e Tarjeta Roja Online Gratis



Potete vedere Inter-Juventus con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con commento tecnico di Francesco Guidolin.

Dove vedere Inter-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Inter-Juventus streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta TV Gratis oscurata perchè considerata illegale in Italia.