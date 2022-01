Dove vedere INTER-LAZIO Streaming Gratis Video: Bastoni vs Immobile

Inter-Lazio Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Inter-Lazio, partita valida per la 21a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 italiane (dopo Roma-Juve delle 18:30) di oggi domenica 9 gennaio nello stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano.

All’andata, la Lazio si è imposta col risultato di 3-1 sull’Inter in rimonta. L’ultimo successo a San Siro dei biancocelesti è arrivato nel 2019, grazie a una rete di Milinkovic, mentre nella passata stagione all’Olimpico finì 1-1 mentre a ritorno la squadra nerazzurro ha portato a casa l’intera posta in palio col risultato di 3-1.

Per la prima volta nella sua storia l’Inter ha vinto sei gare di fila in campionato senza subire gol. Più in generale, solo in un’occasione i nerazzurri hanno registrato una serie più lunga di partite consecutive tenendo la porta inviolata in una stagione di Serie A: tra gennaio e marzo 1971 (sette). Andiamo a scoprire dover vedere Inter-Lazio streaming diretta tv.

Inter-Lazio streaming gratis: le formazioni, non solo FantaCalcio

Inter (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Rovida, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Kolarov, Darmian, Vidal, Vecino, Sensi, Dzeko, Correa.

Lazio (4-3-3) – Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, S Radu, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Patric, Vavro, Lazzari, Leiva, Jony, Luis Alberto, Raul Moro, Felipe Anderson, André Anderson, Muriqi.

Arbitro: Pairetto di Nichelino. Guardalinee: Bercigli e Berti. Quarto uomo: Serra. Var: Aureliano. Avar: Bresmes.

Dove guardare Inter-Lazio Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Inter-Lazio con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Francesco Guidolin.

Dove vedere Inter-Lazio Streaming Gratis senza Rojadirecta



Inter-Lazio streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Inter-Lazio Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia. in molti usano l’alternativa PirloTV ma anche questa è vietata nel nostro paese.