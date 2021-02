Dove vedere INTER LAZIO Streaming Video Online Serie A

Tutto pronto al Giuseppe Meazza di Milano per la diretta streaming di Inter Lazio, partita di oggi domenica 14 febbraio 2021 che si gioca alle 20:45 ITA per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A. Lautaro Martínez ha segnato cinque gol nell’arco delle ultime cinque partite ufficiali dell’Inter, ed ha segnato il gol di apertura nello scontro diretto inverso (pareggiato per 1-1). Quella partita ha visto Ciro Immobile ricevere il suo terzo cartellino rosso in Serie A (in carriera), ma ha segnato il gol decisivo per la vittoria nell’ultima partita, ed è stato il suo 14esimo gol in questa stagione in Serie A. Andiamo a scoprire dover vedere Inter Lazio in streaming e in diretta tv.

Inter Lazio streaming gratis: le formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Troppo ghiotta l’occasione per gli uomini di Conte che sfidano una Lazio bella e in salute. “Dobbiamo ancora compiere il salto di qualità definitivo. Abbiamo fatto passi da gigante, riconquistato credibilità. I nostri avversari lo hanno capito e ci rispettano”, le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa.

I biancocelesti vengono da sei vittorie di fila e non vogliono fermarsi. “Servono corsa, aggressività e determinazione. Inter e Juve favorite per il titolo, poi c’è il Milan e dopo noi”, ha ammesso Simone Inzaghi. La Lazio se la vuole giocare a viso aperto. Prima della partenza per Milano ha ricevuto anche la carica dei tifosi. Sarà una grande sfida tra due grandi squadre.

