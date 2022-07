Dove Vedere INTER LIONE Streaming Gratis Rojadirecta Online Video: Amichevole Estate 2022

Inter-Lione senza Rojadirecta: dove in streming live e diretta tv. Altro interessante test estivo per l’Inter, che affronta nuovamente un club francese, questa volta il Lione di Peter Bosz. Partita in programma all’ Orogel Stadium Dino Manuzzi, l’impianto sportivo della città di Cesena. Sarà un’ottima occasione per rodare la coppia d’attacco Lautaro-Lukaku: chi marcherà il proprio nome sul tabellino del match? Si gioca alle ore 20:30 italiane di oggi sabato 30 luglio 2022, 15 minuti dopo Tottenham-Roma.

Inter-Lione probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Lazaro; Lukaku, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi.

Lione (4-3-3): Lopes; Gusto, Mendes, Lukeba, Henrique; Paqueta, Lepenant, Reine-Adelaide; Martins, Lacazette, Toko Ekambi. Allenatore Peter Bosz.

Dove Vedere Inter-Lione Streaming senza Rojadirecta Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile vedere Inter-Lione in diretta tv su DAZN, visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e su tutte le tv collegate con una console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Diretta streaming Inter-Lione anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Alternative per vedere Inter-Lione Streaming Online



Ricordiamo che Inter-Lione Rojadirecta Online (oppure RojadirectaTV, RojadirectaEnVivo, RojadirectaTV Club e Rojadirecta TOP) non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito Rojadirecta è stato chiuso in Italia perchè illegale.