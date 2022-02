Dove vedere INTER-LIVERPOOL Streaming ROJADIRECTA ONLINE in italiano Gratis Video PirloTV: Dzeko vs Salah

Inter-Liverpool Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Inter-Liverpool, partita valida per l’andata degli ottavi di Champions League, andrà in scena alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 16 febbraio 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano). Andiamo a scoprire dover vedere Inter-Liverpool streaming e in diretta tv.

L’Inter, tornata al vertice della Serie A l’anno scorso, quest’anno si sta confermando tra le squadre in testa alla classifica e resta la favorita per la vittoria dello Scudetto. Il Liverpool, che il suo ultimo scudetto l’ha vinto due anni fa, quest’anno resta tra i top team della Premier, al secondo posto molto distaccato rispetto al Manchester City. Da una parte la nuova Inter di Simone Inzaghi con top player come Skriniar, Barella, Lautaro e Brozovic e il Liverpool guidato da kaiser Jurgen Klopp con fenomeni come Salah, Mané, Henderson e altri ancora.

Dove guardare Inter-Liverpool Diretta TV Online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis



Potete vedere Inter-Liverpool in diretta tv sui canali digitali sdi Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre). La sfida potrà essere seguita anche attraverso l’app di Infinity + disponibile per smart tv, con il servizio (incluso nell’offerta Tim Vision) attivabile al costo di 7,99 € al mese. Il match del Santiago Bernabeu verrà raccontato, su Mediaset Infinity, da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Sky non ha ancora annunciato le voci che racconteranno la sfida di Madrid.

Inter-Liverpool streaming gratis: le formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, J Henderson, N Keïta; Salah, Diogo Jota, Mané. Allenatore Jürgen Klopp.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Assistenti saranno Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Quarto arbitro Paweł Raczkowski. VAR Tomasz Kwiatkowski e assistente VAR Bartosz Frankowski.

Dove vedere Inter-Liverpool Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Inter-Liverpool streaming online gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. I primi 30 giorni sono gratuiti per tutti.

Inter-Liverpool Gratis. Chi non è abbonato e sottoscrive subito un abbonamento ad Amazon Prime, gode del mese di prova e quindi può vedere “gratis” anche Inter-Liverpool.

La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative? Abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.