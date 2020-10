Dove vedere Derby INTER MILAN Streaming senza ROJADIRECTA con Immagini Highlights Gratis

Inter Milan live streaming gratis link e diretta tv sui canali digitali a partire dalle ore 18:00 di oggi sabato 17 ottobre 2020. Allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano, va in scena il Derby della Madonnina per il 4° turno di Serie A.

L’Inter è imbattuta da nove partite interne di Serie A contro il Milan (6V, 3N): il record di gare consecutive senza sconfitta in casa contro i rossoneri per i nerazzurri è di 10, cioè le prime 10 della competizione (negli anni ‘30). Il Milan ha ottenuto tre successi nelle prime tre partite di questa Serie A e non vince tutte le prime quattro gare stagionali nella competizione dal 1995/96, nella gestione Fabio Capello.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: Sensi. Indisponibili: Bastoni, Gagliardini, Nainggolan, I.

Radu, Skriniar, Vecino, Young, Sanchez.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Duarte, Gabbia, Musacchio, Rebic.

Potete vedere Inter Milan in diretta streaming su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Qui verranno trasmessi anche gli highlights della partita.

Per vedere Inter Milan streaming gratis basterà collegarsi a Sky Go (link https://skygo.sky.it/), servizio gratuito per gli abbonati Sky.

Come alternativa potete cercare la partita Inter Milan anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.