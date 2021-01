Dove Vedere INTER MILAN Streaming Gratis senza Rojadirecta Web Online Coppa Italia

Inter Milan Streming: partita che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi martedì 26 gennaio 2021. Quarto di finale di Coppa Italia di calcio: chi vince sfiderà in semifinale la vincente di Juve-Spal che si gioca domani sera. Se i nerazzurri hanno avuto bisogno dei supplementari per espugnare il Franchi (nel turno precedente ha eliminato la Fiorentina grazie ad una rete di Lukaku che al 119’ ha fissato il risultato sul definitivo 2-1), il Milan si è dovuto spingere fino ai calci di rigore per avere la meglio sul Torino. A San Siro è finita 5-4 dopo lo 0-0 maturato nei 120 minuti di gioco. Andiamo a scoprire dover vedere Inter Milan in streaming e in diretta tv.

Inter Milan streaming gratis: le formazioni

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Sensi, Gagliardini, Barella, Darmian; Lukaku, Sanchez.

Allenatore Conte.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meite, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

Dove guardare Inter Milan streaming gratis e diretta online

Potete vedere Inter Milan in televisione in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. Video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su Rai Play (link www.raiplay.it), servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.