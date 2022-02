Come vedere DERBY INTER-MILAN Streaming Gratis Video: Lautaro Martinez vs Giroud

Come vedere Inter-Milan Streming Gratis senza Rojadirecta in italiano. Il Derby della Madonnina numero 230 della storia Inter-Milan, partita valida per la 24a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 5 febbraio 2022 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano.

L’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi alla vigilia del derby della Madonnina: “Milan in corsa anche con una sconfitta. Per lo Scudetto adesso c’è anche la Juventus”. Quanto è importante questo derby? Inzaghi: “Mancano molte gare, nel girone d’andata eravamo sotto, lo abbiamo pareggiato e siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio. Una gara importante, sappiamo cosa rappresenta, ma con 45 punti disponibili c’è ancora tanto da giocare e da vedere”. Andiamo a scoprire dover vedere Inter-Milan streaming diretta tv.

Inter-Milan probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Dimarco, Darmian, Gagliardini, Vecino, Vidal, Caicedo, Sanchez. Indisponibili: Correa, Gosens. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lautaro Martinez, Brozovic e Vidal.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Tomori, Bakayoko, Krunic, Castillejo, Brahim Diaz, Maldini, Messias, Lazetic. Indisponibili: Kjaer, Ibrahimovic, Ballo-Tourè, Rebic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Theo Hernandez.

Arbitro: Guida. Guardalinee: Carbone-Peretti. Quarto Uomo: Marchetti. Var: Mazzoleni. Assistente Var: Ranghetti.

Inter-Milan Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Inter-Milan con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick. La telecronaca di Inter-Milan su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Marco Parolo.

Dove vedere Inter-Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Inter-Milan streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGO, tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. A pagamento per tutti con l’opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky.

Inter-Milan Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.