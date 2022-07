Dove Vedere INTER MONACO Streaming Gratis Video Online, amichevole di Oggi

Inter-Monaco senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi sabato 16 luglio 2022 alle ore 20:30 si gioca Inter-Monaco, con le immagini in diretta dallo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Saranno presenti anche i nazionali, giunti alla Pinetina solo mercoledì. L’unico ad aver anticipato di due giorni il rietrno dalle vacanze è stato l’attaccante bosniaco Edin Dzeko.

Le probabili formazioni di Inter-Monaco

Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, D’Ambrosio; Bellanova, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, Fontanarosa, Bastoni, Dimarco, Lazaro, Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Casadei, Correa, V Carboni, Pinamonti, Sanchez, Dzeko.

Monaco (4-2-3-1): Nubel; Aguilar, Maripan, Badiashile, Caio Henrique; Fofana, Jean Lucas; Gelson Martins, Volland, Golovin; Ben Yedder. Allenatore Clement. A disposizione in panchina: Majecki, Disasi, Matsima, Marcelin, Vanderson, Jakobs, Matazo, Pelé, Lemarechal, Akliouche, Diop, Minamino, Boadu.

Dove Vedere Inter-Monaco in TV senza Rojadirecta Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Inter-Monaco in diretta tv grazie a Sportitalia in chiaro sul canale 60 del Digitale Terrestre, con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi. La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alle ore 20:30 italiane di oggi sabato 16 luglio 2022.

Dove Vedere Inter-Monaco Streaming Gratis senza Rojadirecta Online

Inter-Monaco Streaming gratis online con dispositivi come tablet, pc e smartphone, anche sul sito della stessa emittente, ovvero quello di Sportitalia.com. Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.