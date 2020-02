Dove Vedere INTER NAPOLI Streaming Gratis Link Web Online

Inter Napoli Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle 20:45 di oggi martedì 12 febbraio 2020. Semifinale di andata di Coppa Italia, domani si gioca Milan-Juventus.

Tra le squadre presenti in queste semifinali di Coppa Italia l’Inter è quella che ha mantenuto il possesso palla medio più alto negli scorsi turni: 58% – in campionato i nerazzurri si fermano in ottava posizione, mentre è secondo il Napoli. Andiamo a scoprire dover vedere Inter Napoli in streaming e in diretta tv.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo:

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Antonio Conte.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne.

Allenatore Gennaro Gattuso.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese della Sezione di Teramo.

Dove guardare Inter Napoli streaming gratis link e diretta online senza Rojadirecta.

Potete vedere Inter Napoli in televisione in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. Video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su Rai Play, servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Inter Napoli anche i canali ufficiali su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.