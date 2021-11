Dove vedere INTER-NAPOLI Streaming Gratis Video: Lautaro Martinez vs Lozano

Inter-Napoli Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Inter-Napoli, partita valida per la 13a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18 italiane di oggi domenica 21 novembre 2021 nel prestigioso palcoscenico del Giuseppe Meazza di San Siro in Milano. Spalletti vuole difendere il primo posto solitario in classifica e rimanere ancora imbattuta. In casa l’Inter ancora non ha perso: 3 vittorie e 2 pareggi, più l’1-1 nel derby anche se era il Milan, formalmente, a giocare in casa. Andiamo a scoprire dover vedere Inter-Napoli streaming diretta tv.

Inter-Napoli streaming gratis: le formazioni, non solo FantaCalcio



Sanchez e De Vrij sono infortunati. Lautaro recuperato, al suo fianco potrebbe esserci Correa, con Dzeko inizialmente in panchina anche in ottica Champions. Due opzioni in difesa: o dentro Ranocchia, oppure Bastoni al centro e Dimarco nei tre dietro. Spalletti ritrova Koulibaly, ma perde Demme e Politano, entrambi positivi al Covid, e Ounas, fermato da una elongazione del muscolo retto femorale sinistro. Un solo ballottaggio: Elmas più di Lozano nel tridente. Anche Zanoli positivo al Covid.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Dzeko, Satriano. Indisponibili: Eriksen, Brazao, Sanchez, De Vrij. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Malcuit, Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus, Elmas, Lobotka, Mertens, Petagna. Indisponibili: Politano, Demme e Ounas. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Valeri di Roma. Guardalinee: Giallatini-Preti. Quarto Uomo: Marchetti. VAR: Aureliano. AVAR: Longo.

Dove guardare Inter-Napoli Diretta TV Online senza Rojadirecta e Tarjeta Roja Online Gratis



Potete vedere Inter-Napoli con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Dario Marcolin.

Dove vedere Inter-Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Inter-Napoli streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta TV Gratis oscurata perchè considerata illegale in Italia.