Dove vedere INTER NAPOLI Streaming Video Online dopo PARMA ATALANTA

Vedere diretta Parma-Atalanta e Inter-Napoli streaming gratis con tutte le alternative a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline disponibili oggi, martedì 28 luglio 2020, a partire dalle 19:30 per il match del Tardini e dalle 21:45 per il big match di San Siro. Si gioca per la 37a giornata di Serie A, penultima di campionato, dove la Juventus si è già laureata Campione d’Italia dopo la vittoria ottenuta sulla Sampdoria.

Inter-Napoli Streaming Gratis: presentazione match delle 21:45.

Con lo Scudetto vinto dalla Juventus, all’Inter imane solo l’obiettivo del secondo posto in questo finale stagione di Serie A. Dopo la bella prestazione e la vittoria contro il Genoa, la squadra di Antonio Conte è attesa da una sfida per nulla facile contro il Napoli. A San Siro arriva un Napoli già sicuro di partecipare alla prossima Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia, ma gli azzurri vogliono terminare la stagione nel migliore modo possibile. Le due squadre si sono incontrate per l’ultima volta in Coppa Italia con la rete di Fabian Ruiz decisiva nel match d’andata a Milano e l’1-1 successivo al San Paolo. Le ultime cinque sfide in Serie A hanno invece visto vincere due volte l’Inter e una volta il Napoli con due pareggi.

Parma-Atalanta Streaming Gratis: presentazione match delle 19:30.

Il Parma di Roberto D’Aversa sfida in casa l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per la 37ª e penultima giornata di Serie A. I ducali sono a metà classifica con 43 punti, frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte, e puntano a un piazzamento sul lato sinistro della graduatoria, la Dea invece è terza a quota 75, con un cammino di 22 successi, 9 pareggi e 5 sconfitte. Fra le due squadre sono 19 i precedenti in Serie A giocati in casa degli emiliani, con un bilancio che sorride ai padroni di casa con 9 vittorie, 7 pareggi e 3 affermazioni nerazzurra. L’ultimo precedente nella passata stagione ha visto però un successo esterno dell’Atalanta per 3-1 (rete di Pasalic e doppietta di Duvan Zapata dopo il vantaggio iniziale dei ducali con Gervinho). Andreas Cornelius, attualmente fermo per infortunio, è il miglior marcatore stagionale del Parma con 11 reti, mentre Duvan Zapata e Luis Muriel si dividono lo scettro di bomber dell’Atalanta con 18 centri ciascuno. I gialloblù hanno ottenuto 2 sconfitte e 2 vittorie consecutive, l’ultima delle quali in trasferta contro il Brescia, i nerazzurri invece sono reduci da 2 vittorie e 2 pareggi, il più recente nel Derby lombardo con il Milan nella 36ª giornata.

Diretta Parma Atalanta in tv e streaming gratis senza Rojadirecta.



Potete vedere Parma-Atalanta in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming DAZN quindi con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 19:00. Streaming video live gratis per gli abbonati con DAZN (link https://www.dazn.com). La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su Sky. I raccoglitori di indici web Rojadirecta e Tarjetarojaonline per andare a vedere la partita online, sono considerati illegali e quindi sono oscurati in Italia.



Diretta Inter Napoli in tv e streaming gratis senza Rojadirecta.

La partita di calcio Inter Napoli in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su DAZN. Inter Napoli streaming con l’app di SkyGo (https://skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Probabili formazioni Parma-Atalanta.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Barillà, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brugman, Cornelius, Hernani, Scozzarella, Grassi.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, A. Gomez; Duvan Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: Toloi. Indisponibili: Ilicic.

Probabili formazioni Inter-Napoli.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: Gagliardini. Indisponibili: Sensi, Vecino.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: Mertens. Indisponibili: Llorente, Manolas.