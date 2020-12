Dove vedere INTER NAPOLI Streaming Video Highlights Online

Vedere diretta Inter-Napoli streaming gratis in allternativa a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline disponibili oggi, mercoledì 16-12-2020, a partire dalle 20:45 per il match di San Siro: si gioca per la 12a giornata di Serie A, turno infrasettimanale.

Inter-Napoli Streaming Gratis: presentazione match delle ore 20:45.

Il morale del Napoli è alto, dopo le tre vittorie consecutive in campionato e la qualificazione per i sedicesimi di finale dell’Europa League, impreziosita dal primo posto in un girone abbastanza complicato. L’allenatore dell’Inter ha risposto, in conferenza stampa, a chi chiedeva se si fosse pentito di alcune esternazioni pubbliche: “Mi sto abituando a pensare che qualunque cosa faccia o dica viene vista sempre in maniera negativa. Ho visto che quando ero sereno in conferenza sono stato incolpato del fatto che non fossi più io, si diceva che avevo mollato. Adesso mi dite l’opposto. Bisogna trovare una via di mezzo”.

Diretta Inter Napoli in tv e streaming gratis senza Rojadirecta.

La partita di calcio Inter Napoli in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 satellite, 473 digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su DAZN.

Inter Napoli streaming live con l’app di Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Probabili formazioni Inter-Napoli.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Nainggolan, Pinamonti, Vecino, Vidal, Sanchez.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne, Mertens. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen (acquisto più costoso della storia del Napoli, ko per l’infortunio subito in Nazionale lo scorso 13 novembre).