Dove vedere INTER-REAL MADRID Streaming Gratis ROJADIRECTA Video: Dzeko vs Benzema

Inter-Real Madrid Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Inter-Real Madrid, partita valida per la prima giornata del Gruppo D di Champions League, andrà in scena alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 15 settembre 2021 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano. Andiamo a scoprire dover vedere Inter-Real Madrid streaming e in diretta tv.

Entrambe le squadre dovrebbero superare il Gruppo D, ed il Real Madrid dovrebbe divertire visto che ha segnato per divertimento durante questa stagione de La Liga (3 vittorie, 1 pareggio, differenza reti +7), facendo notare il proprio ritorno al Santiago Bernabéu domenica scorsa con una vittoria per 5-2 contro il Celta Vigo. Questa è una sorta di ritorno a casa anche per l’ex allenatore del Milan Carlo Ancelotti, che sa cosa serve per vincere contro l’Inter (16 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte).

Inter-Real Madrid streaming gratis: le formazioni

Sensi ko, Bastoni recupera e dovrebbe partire dall’inizio. Sulla trequarti c’è Calhanoglu, Dumfries spera nella prima da titolare a destra ma Darmian è leggermente in vantaggio nel ballottaggio. In attacco conferma per la coppia Lautaro-Dzeko, sebbene Inzaghi sia tentato anche da Correa.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore Inzaghi.

Ancelotti deve fere i conti con l’infermeria piena: out Bale, Kroos, Marcelo, Mendy e Ceballos. A sinistra rientra Alaba, in mediana invece dovrebbero agire Isco, Casemiro e Modric. Davanti Benzema con Asensio e Vinicius a supporto. Convocato anche Jovic.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel; Modric, Casemiro, Isco; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore Ancelotti.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania).

Dove guardare Inter-Real Madrid Diretta TV Online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis



Potete vedere Inter-Real Madrid in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights che saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Dove vedere Inter-Real Madrid Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Inter-Real Madrid streaming online gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video: servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese.y. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.