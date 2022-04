Dove Vedere Inter-Roma Streaming Gratis Rojadirecta Online Video: Lautaro Martinez VS Abraham

Inter-Roma Streming senza Rojadirecta: match che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come, dove e quando.

Inter in piena lotta per lo Scudetto e Roma per un posto nelle competizioni europee: le due formazioni si intrecciano nel 34° turno di Serie A. inzaghi a caccia di ulteriori conferme per cercare il sorpasso in vetta al Milan, mentre Mourinho vuole regalarsi ancora qualche speranza di qualificazione alla prossima Champions League (la Juve ha cinque punti in più).

L’Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime nove sfide di Serie A contro la Roma, grazie a tre successi e sei pareggi. L’ultima squadra capace di arrivare a 10 incontri di fila senza sconfitte contro i giallorossi nella competizione è stata il Milan tra il 1988 e il 1996 (17).

Inter-Roma probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens, Gagliardini, Vecino, Correa, Sanchez, Caicedo.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, S Oliveira, Veretout, Zalewski; Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore José Mourinho. A disposizione ni panchina: Boer, Maitland-Niles, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Darboe, Bove, Diawara, El Shaarawy, Carles Perez, Felix, Shomurodov.

Arbitro: Sozza di Seregno. Guardalinee: Carbone e Bindoni. Quarto uomo: Manganiello. Var: Irrati. Assistente Var: Zufferli.

Inter-Roma Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Inter-Roma con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick. Subito dopo il fischio finale di Inter-Roma si potrà vedere il video highlights dell’incontro.

L’Inter ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro la Roma e non ottiene tre successi consecutivi contro i giallorossi nella competizione dal 1999 (quattro in quell’occasione) – risale invece al 1991/92 l’ultima stagione in cui i nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata in entrambe le gare di campionato contro i capitolini.

Dove vedere Inter-Roma Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Alternative diverse da quelle ufficiali per vedere la Inter-Roma Online? La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

L’Inter non perde contro la Roma in Serie A al Meazza dal 26 febbraio 2017 (3-1 giallorosso che ha visto l’unica doppietta nel torneo di Radja Nainggolan) – da allora tre pareggi e un successo nerazzurro.

Inter-Roma streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Inter-Roma Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.