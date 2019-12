Dove vedere INTER ROMA Streaming, orario Diretta Online

Inter Roma streaming gratis con i links online senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 20:45 di oggi venerdì 6 dicembre 2019 per questa partita che apre di fatto la 15a giornata di Serie A. L’Inter è prima in classifica con 37 punti (uno in più della Juve) frutto di 12 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Roma occupa il quinto posto, per il momento assieme al sorpredente Cagliari, con 28 punti, raccolti dopo 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire dove vedere Inter Roma streaming gratis online.

La diretta di Inter Roma è su Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite) anche in alta definizione HD. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app Sky Go anche con i vostri smartphone, tablet e pc. Di seguito le probabili formazioni (Line Up).

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martínez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Barella, Gagliardini, Sanchez, Sensi.

Roma (4-2-3-1): Pau López; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cristante, Kluivert, Pastore, Zappacosta.