Dove vedere Inter-Salernitana Streaming Gratis ROJADIRECTA Online Video PirloTV: Dzeko vs Djuric

Inter-Salernitana Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

In piena corsa per lo Scudetto, l’Inter di Inzaghi, sorpassata nell’ultimo turno in vetta da Napoli e Milan che peraltro si affronteranno nel big match dello stadio Maradona domenica sera, cercherà questa sera di ritornare al gol e alla vittoria che manca da un mese, giocando contro il fanalino di cosa Salernitana. Di seguito tutte le informazioni sul match con formazioni su chi trasmette Inter-Salernitana Streaming Gratis Live.

Inter-Salernitana Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Inter-Salernitana con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

L’Inter ha perso le ultime due gare casalinghe in campionato (contro Milan e Sassuolo): l’ultima volta che non ha trovato il successo in tre incontri interni consecutivi in Serie A è stata nell’aprile 2019 (quattro, contro Lazio, Atalanta, Roma e Juventus), mentre non registra tre KO di fila in partite domestiche da aprile 2013 (Bologna, Juventus e Atalanta con Stramaccioni in panchina).

Potete vedere la partita anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Inter-Salernitana formazioni, non solo FantaCalcio

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Dzeko, Martinez. Allenatore: S.Inzaghi. A disposizione: Radu, De Vrij, D’Ambrosio, Dimarco, Vecino, Vidal, Calhanoglu, Perisic, Gosens, Caicedo, Sanchez, Correa.

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly, Ederson; Perotti, Verdi, Mousset; Djuric. Allenatore: Nicola. A disposizione: Belec, Zortea, Ruggeri, Veseli, Gyomber, Di Tacchio, Kastanos, Obi, Bohinen, Radovanovic, Bonazzoli, Mikael.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Guardalinee: Tolfo e Paganessi. 4° Uomo: Marchetti. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Passeri.

Dove vedere Inter-Salernitana Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



La sfida tra Inter-Salernitana non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

La Salernitana ha subito gol in tutte le sue 12 trasferte di questo campionato: solo tra settembre 1998 e marzo 1999 ha concesso reti in più partite esterne di fila nel corso di una stagione di Serie A (13).

Inter-Salernitana streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Gratis anche per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

L’Inter non ha segnato in quattro partite di fila in tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra il 5 e il 26 febbraio 2012 (con Claudio Ranieri alla guida). A partire dal 1929/30 solo tre volte i nerazzurri non hanno trovato la rete in cinque match consecutivi considerando tutte le competizioni: nel febbraio 2012, tra febbraio e marzo 1999, tra marzo e aprile 1975.

Inter-Salernitana Streaming: alternativa online e gratis

Inter-Salernitana Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia. Al momento non esistono alternative per vedere la partita in streaming gratis online.