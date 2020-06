Dove vedere INTER SAMPDORIA Streaming senza Rojadirecta Gratis Video Online Oggi

Andiamo a scoprire dover vedere Inter Sampdoria in streaming e in diretta tv, partita valida come recupero della 25a giornata di Serie A, rinviata mesi fa quando iniziò l’emergenza Coronavirus. Antonio Conte ha perso le ultime due partite di Serie A, contro Lazio e Juventus: solo una volta il tecnico leccese ha registrato tre sconfitte di fila nella competizione, sulla panchina dell’Atalanta nel 2009. L’attaccante della Sampdoria, Manolo Gabbiadini, ha segnato un solo gol in 10 sfide di campionato contro l’Inter, proprio nell’ultima trasferta a febbraio 2019.

Dove vedere Inter Sampdoria Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Inter Sampdoria con il servizio dei canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lautaro Martínez, R Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: Padelli. Indisponibili: Vecino, Godin, Sensi, Brozovic.

Sampdoria (3-5-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty, Murru; Ramirez, Gabbiadini. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: A Ferrari, Colley, Quagliarella.