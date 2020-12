Dove vedere INTER SAMPDORIA Streaming Online: opzioni VIDEO Gratis Diretta posticipo Serie A

Inter Sampdoria Streming Rojadirecta, partita in diretta tv e video streaming valida come posticipo che chiude la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A. Il match è in programma oggi lunedi’ 3 aprile 2017 alle ore 20:45. Potete vedere Inter Sampdoria in televisione sulle piattaforme pay-per-view di Sky (su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1) e Mediaset Premium (Premium Sport) anche in alta definizione.

Al Meazza, l’Inter di Stefano Pioli ospiterà la Sampdoria. L’obiettivo nerazzurro è tornare alla vittoria dopo il pareggio di Torino ma soprattutto approfittare del mezzo passo falso del Napoli contro la Juventus in chiave terzo posto e quindi Champions League: i punti da recuperare sui partenopei sono adesso nove.

Gli ultimi punti a San Siro, contro l’Inter, la Sampdoria li ha presi nel 2013. Pareggio per 1 a 1, poi tre successi interni per i nerazzurri nei più recenti match u8fficiali (due in campionato e uno in Coppa Italia. Per il posticipo di lunedì padroni di casa in vantaggio sul tabellone di Snai, piazzati a 1,30.

Riacciuffare un pari per i blucerchiati è una giocata da 5,50, il colpo esterno (riuscito nella gara contro il Milan) moltiplica le giocate per 10,00. Quattro gli Over e i Gol nelle ultime cinque gare per l’Inter, nello stesso arco di tempo la Samp registra invece tre Goal e quattro Under. Le lancette dei quotisti, come riferisce TuttoSport, si fermano su un match da almeno tre marcature a 1,40, con entrambe le squadre in rete a 1,60. Sulle giocate a fine primo tempo l’Inter in vantaggio vale 1,70, il pari sale a 2,70, mentre per gli ospiti in vantaggio la quota è 8,00.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi.

Allenatore Pioli.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Sala, Skriniar, Silvestre, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Fernandes; Quagliarella, Schick. Allenatore Giampaolo.

Inter Sampdoria in diretta, con le quotazioni in rialzo per Marcelo Brozovic e Ever Banega, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport. In caso di conferma al momento delle formazioni ufficiali, a farne le spese sarebbero probabilmente Kondogbia in mediana e Joao Mario sulla trequarti. Confermato il modulo: 4-2-3-1.

In Inter Sampdoria streaming c’è una statistica da non sottovalutare assolutamente. I dati riguardano le prestazioni di Fabio Quagliarella​ in carriera contro l’Inter. L’attaccante ha incontrato i nerazzurri ben venti volte, andando a segno in tre circostanze. Due di queste sono però arrivate negli ultimi due incroci del 2016.

Per Streaming Inter Sampdoria, valida per la trentesima del campionato di Serie A 2016-2017, si pensa anche alle notizie di calciomercato. Autore di uno spettacolare gol in rovesciata nella vittoria esterna sul Genoa, l’esterno dell’Atalanta Andrea Conti piace sempre più all’Inter. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, il ragazzo del ’94 è un profilo monitorato con estrema attenzione dalla dirigenza interista che a fine maggio si siederà a parlare con quella atalantina per trovare un accordo. L’alternativa è Matteo Darmian.