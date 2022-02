Dove vedere Inter-Sassuolo Streaming Gratis Online Video TV

Inter-Sassuolo Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

La sconfitta nel derby di Milano (5 febbraio) ha visto la prima sconfitta stagionale in una partita casalinga di campionato (9 vittorie, 2 pareggi), quindi cercherà disperatamente di riprendersi da quella sconfitta per 2-1 e dovrebbe sfruttare l’imbattibilità negli ultimi tre scontri diretti casalinghi col Sassuolo (1 vittoria, 2 pareggi). Dettando spesso il ritmo, l’Inter è stata in vantaggio per 1-0 alla fine del primo tempo nel 42% (cinque) delle partite casalinghe in questa stagione di Serie A, ed è stata in vantaggio con un margine di un gol alla fine del primo tempo anche in due degli ultimi tre scontri diretti casalinghi.

Inter-Sassuolo formazioni, non solo FantaCalcio

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Alexis Sanchez. All. Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi.

Inter-Sassuolo Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Inter-Sassuolo con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

Dove vedere Inter-Sassuolo Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Alternative diverse da quelle ufficiali per vedere la partita? La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Inter-Sassuolo streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Inter-Sassuolo Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.