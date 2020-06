Dove vedere INTER SASSUOLO Streaming senza ROJADIRECTA Gratis Video Online Oggi

Andiamo a scoprire dover vedere Inter Sassuolo in streaming e in diretta tv, partita valida per la27a giornata di Serie A che si gioca alle 19:30 di oggi. Inter e Sassuolo hanno pareggiato soltanto una delle 13 sfide di Serie A (0-0 nel gennaio 2019): completano cinque successi nerazzurri e sette neroverdi. L’Inter non batte il Sassuolo al Meazza dal settembre 2014 (7-0 con Mazzarri); da allora per i nerazzurri tre sconfitte seguite dal pareggio della scorsa stagione. L’Inter è imbattuta da sette partite di Serie A disputate di mercoledì (6V, 1N), mantenendo la porta inviolata ben sei volte nel periodo.

Dove vedere Inter Sassuolo Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Inter Sassuolo con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brozovic, Sensi, Vecino.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, G. Ferrari, Chiriches, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: Marlon. Indisponibili: Romagna, Toljan.