Dove Vedere INTER SHAKHTAR Streaming senza ROJADIRECTA Gratis Diretta Live

Inter Shakhtar streaming video gratis senza usare Rojadirecta, giocano oggi lunedì 17 agosto 2020 (alle 21:00). Partita secca e a porte chiuse: chi vince gioca la finale di Europa League contro il Siviglia. Si gioca allo stadio Merkur Spiel Arena di Dusseldorf in Germania. Andiamo a scoprire dove vedere Inter Shakhtar streaming gratis online.

L’Inter torna a disputare una semifinale di una competizione UEFA a 10 anni dall’ultima volta. Era, infatti, dalla stagione 2009-2010 che i nerazzurri non raggiungevano una semifinale: all’epoca fu quella di Champions dove eliminarono il Barcellona prima di vincere la finalissima contro il Bayern Monaco. Questa sarà l’ottava volta dell’Inter in una semifinale di Coppa UEFA/Europa League: mai nessuno come i nerazzurri nella storia della competizione.

Una volta eliminati dalla fase a gironi di Champions (l’Inter era nel gruppo con Barcellona e Borussia Dortmund), i nerazzurri hanno vinto tutte le partite disputate in questa Europa League (5 successi). L’ultima volta che l’Inter centrava 5 vittorie consecutive, fu proprio nella stagione 2009-2010, arrivando a sei con la finalissima di Madrid.

Le probabili formazioni di Inter Shakhtar.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, A Young; R Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matvienko; Marcos Antonio, Stapanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes.

Allenatore Luis Castro.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Vedere diretta Inter Shakhtar Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.



La diretta tv di Inter Shakhtar sarà trasmessa su Sky Sport Uno (471 del digitale terrestre e 201 del satellite), Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite) anche in alta definizione.

Streaming online gratis per gli abbonati con Sky Go, servizio on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Si può scaricare l’omonima app per laptop, smartphone e tablet, oppure collegarsi con un notebook via internet al sito di Sky Go (link > https://skygo.sky.it/).

La partita viene trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e quindi anche in streaming gratis online del relativo sito web https://tv8.it/streaming.html.

Rojadirecta Inter Shakhtar Streaming Gratis? Facciamo chiarezza.



Inter Shakhtar e Rojadirecta. Dobbiamo aprire una parentesi per il famoso sito di partite streaming online in quanto in Italia è considerato illegale ed è stato oscurato. In ogni caso, per la connessione a internet è sempre meglio usare una VPN (Virtual Private Network), la migliore opzione legale in termini di sicurezza online.

Ultima alternativa per vedere Inter Shakhtar potrebbero essere, ma non sappiamo se vi sono account ufficiali autorizzati che possono farlo, Facebook Live-Stream e Video YouTube che, assieme a Periscope, sono le ultime mode per guardare il calcio streaming gratis online.