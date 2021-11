Dove vedere Inter-Shakhtar Streaming Gratis ROJADIRECTA TV Video

Inter-Shakhtar Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Nella quinta giornata del girone di Champions League, i nerazzurri affrontano la squadra di De Zerbi, ultima nel Gruppo G. Inzaghi punta a centrare la qualificazione. Fischio di inizio oggi alle ore 18:45 italiane allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. Andiamo a scoprire dover vedere Inter-Shakhtar streaming e in diretta tv. Si gioca dopo Spartak Mosca-Napoli di Europa League delle ore 16:30.

Cinque delle ultime sei vittorie casalinghe dell’Inter in Champions League hanno visto il gol decisivo arrivare nel secondo tempo.

Inter-Shakhtar streaming gratis: le formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, A Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Correa.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Marlon, Matviyenko, Vitao; Stepanenko, Maycon; Tete, Pedrinho, Solomon; Fernando. Allenatore De Zerbi. A disposizione in panchina: Pyatov, Shevchenko, Kryvtsov, Marcos Antonio, Marlos, Bondarenko, Mudryk, Konoplja, VKornijenko, Sikan, Bondar.

Arbitro: Hategan (Romania).

Dove guardare Inter-Shakhtar Diretta Online senza Rojadirecta TV



Potete vedere Inter-Shakhtar in diretta tv sui canali digitali di Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite). La partita sarà inoltre visibile, previo abbonamento, con Mediaset Infinity+ sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

Dove vedere Inter-Shakhtar Streaming Gratis senza Rojadirecta



Inter-Shakhtar streaming online gratis per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

E ancora: Inter-Shakhtar da vedere anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky e con Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac. Rojadirecta oscurato perchè considerato illegale in Italia.