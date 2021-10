Dove vedere INTER-SHERIFF Streaming Gratis Video: Dzeko vs Castaneda

Inter-Sheriff Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Inter-Sheriff, partita valida per la 3a giornata del Gruppo D di Champions League, andrà in scena alle ore 21 italiane di oggi martedì 19 ottobre 2021 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano.

Chi avrebbe mai immaginato che alla terza giornata l’Inter sarebbe ora stata incaricata di cercare di abbattere l’inarrestabile Sheriff Tiraspol, in una fase a gironi in cui i nerazzurri non sono riusciti a segnare finora (1 pareggio, 1 sconfitta)? Andiamo a scoprire dover vedere Inter-Sheriff streaming e in diretta tv.

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi prima del match: “è una partita importantissima. Siamo al terzo match, non abbiamo ancora vinto e affrontiamo una squadra a punteggio pieno sulle ali dell’entusiasmo. Dovremo vincere per rimettere in ballo la qualificazione“.

Inter-Sheriff streaming gratis: le formazioni

Inzaghi dovrebbe operare qualche cambio rispetto al 3-5-2 visto dal primo minuto contro la Lazio. Sugli esterni spazio a Darmian e Dimarco, ancora favoriti, con Vidal che dovrebbe ritrovare un posto da titolare in mediana vicino a Brozovic e Barella. Non convocato Calhanoglu. Ristabilita la coppia d’attacco Dzeko-Lautaro Martinez, mentre non dovrebbe essere toccato il trio difensivo Skriniar-De Vrij-Bastoni schierato davanti ad Handanovic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Bastoni, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Vecino, Sanchez, Correa.

Il tecnico dello Sheriff Vernydub non dovrebbe modificare più di tanto il 4-2-3-1 visto dal primo minuto al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Davanti a Celeadnic, linea difensiva quattro con Fernando Costanza, Arboleda, Duranto e Cristiano. Addo e Thill costituiranno la diga di centrocampo, mentre il trio Traoré-Kolovos-Castañeda agirà alle spalle dell’unica punta Bruno Souza. Indisponibili Yakhshibaev e Athanasiadis.

Sheriff (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, G. Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Bruno, Kolovos, Castaneda; A Traore. Allenatore Vernydub. A disposizione in panchina: Pascenco, Cioban, Radeljic, Julien, Belousov, Cojocari, Nikolov, Gilga, Cojocaru, Yansane.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

Dove guardare Inter-Sheriff Diretta senza Rojadirecta TV e Tarjeta Roja Online Gratis



Potete vedere Inter-Sheriff in diretta tv su Sky Sport Action (206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). In alternativa è possibile usufruire del servizio Infinity +, tramite l’apposito abbonamento e accedendo alla piattaforma da una moderna smart tv.

Dove vedere Inter-Sheriff Streaming Gratis invece di Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Inter-Sheriff streaming online gratis per gli abbonati Sky grazie all’app di Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile per pc, smartphone e tablet. Dagli stessi dispositivi è possibile accedere a Infinity Plus, ossia il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset. A pagamento per tutti con NOW, il servizio on demand di Sky che, attraverso l’acquisto del pacchetto “Sport”, offre la visione di vari eventi tra cui le gare di Champions League. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV o Tarjeta Roja Online, perchè considerati illegali in Italia.