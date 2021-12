Dove vedere INTER TORINO Streaming Gratis Video: Dzeko VS Sanabria

CALCIO IN TV OGGI: Inter-Torino Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Inter-Torino, partita valida per la 19a giornata di Serie A (ultima partita dell’anno e ultima partita del girone di andata), si disputerà alle ore 18:30 italiane di oggi mercoledì 22 dicembre 2021. I granata di Juric vanno a fare visita a San Siro ai nerazzurri di Simone Inzaghi già campioni d’inverno. Andiamo a scoprire dover vedere Inter-Torino streaming diretta tv.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Sensi, Sanchez, Satriano. Indisponibili: Brazao, Correa. Squalificati: Barella.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Sanabria. Allenatore Juric.

A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Izzo, Zima, Buongiorno, Aina, Ansaldi, Rincon, Mandragora, Kone, Linetty, Warming. Indisponibili: Belotti, Edera, Praet, Verdi. Squalificati: nessuno.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Baccini e Saccenti. Quarto uomo: Zufferli. Var: Banti. Avar: Peretti.

Potete vedere Inter-Torino con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili

Inter-Torino streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Inter-Torino Rojadirecta TV Gratis viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.