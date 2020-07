Dove Vedere INTER-TORINO Streaming Live TV | Calcio Serie A

Andiamo a scoprire dove vedere Inter Torino in streaming e in diretta tv, partita che chiude la 32a giornata di Serie A.

Le ultime due sfide di Serie A tra Inter e Torino al Meazza sono terminate in pareggio: i granata non restano imbattuti per tre trasferte di campionato di fila contro i lombardi dal 1985. Dopo la sconfitta contro il Bologna alla 30ª giornata, una squadra di Antonio Conte potrebbe perdere due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dal novembre 2009 (l’Atalanta contro Juventus e Roma).

Formazioni Inter Torino, ci piacerebbe fossero così

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Barella, Sensi, Moses, Lukaku.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.

Allenatore Longo. Squalificati: Zaza. Indisponibili: Baselli.

Dall’arrivo di Moreno Longo sulla panchina del Torino, la squadra granata ha ottenuto una media punti in campionato di 0,78, contro una media di 1.23 con Walter Mazzarri in panchina nella Serie A 2019/2020. Antonio Conte ha affrontato il Torino cinque volte da allenatore in Serie A, trovando cinque successi, con un punteggio complessivo di 10-0.

Dove vedere Inter Torino Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Inter Torino con i canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Inter Torino non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.