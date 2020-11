Dove vedere INTER TORINO Streaming Link Live Online: diretta tv, orario e formazioni

Inter Torino Streaming Link senza Rojadirecta: diretta tv, orario e formazioni. La ricca domenica di calcio spettacolo, in occasione della 8a giornata di Serie A, offre alle ore 15:00 Inter Torino con le immagini in diretta live streaming dallo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano).

L’Inter ha vinto solo tre delle prime 10 gare stagionali in tutte le competizioni (5N, 2P): l’ultima volta in cui i nerazzurri hanno ottenuto il successo solamente in tre delle prime 11 risale al 1983/84 con Luigi Radice in panchina. Il Torino ha vinto l’ultima trasferta contro il Genoa e potrebbe registrare due successi esterni di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2019; l’ultima squadra allenata da Marco Giampaolo che ha ottenuto due vittorie consecutive in trasferta in Serie A è stata la Sampdoria a marzo 2019.

Dove Vedere Inter Torino Streaming senza Rojadirecta Video Gratis Online.

Sarà possibile seguire il match Inter Torino in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Diretta streaming live con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming di Inter Torino in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.

Le probabili formazioni di Inter Torino:

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Indisponibili: Sensi, Vecino, Pinamonti, Padelli, Brozovic, Kolarov. Squalificati: nessuno.

Torino (4-3-2-1): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic, Bonazzoli, Belotti. Allenatore Giampaolo. Indisponibili: Baselli, Izzo. Squalificati: nessuno.