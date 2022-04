Dove Vedere Inter-Verona Streaming Gratis Rojadirecta Online Video

Inter-Verona Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

L’Inter si prepara ad affrontare il Verona oggi pomeriggio al Meazza di San Siro, sapendo di dover dare continuità al risultato conseguito oltre i meriti domenica scorsa all’Allianz Stadium. La prestazione contro la Juventus infatti è stata deficitaria sotto l’aspetto offensivo: un solo tiro in porta, quello del calcio di rigore calciato da Calhanoglu. L’inter cerca dunque la svolta visto anche i sette punti ottenuti in sette partite.

Inter-Verona probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Non ci sarà Lautaro Martinez, squalificato. È la grande occasione quindi per Joaquin Correa, che già a Torino ha sostituito il connazionale a gara in corso. La sua miglior partita della stagione è stata proprio quella contro i veronesi all’andata, coincidente con l’esordio nella nuova squadra, e a pari merito con il 2-0 del Meazza all’Udinese (sua la doppietta).

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, J Correa. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens, Gagliardini, Vidal, Vecino, Sanchez, Caicedo. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Lautaro Martinez.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione in panchina: Chiesa, Cancellieri, Sutalo, Depaoli, Hongla, Terracciano, Frabotta, Retsos, Praszelik, Bessa, Barak. Indisponibili: Dawidowicz, Pandur, Veloso. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Assistenti: Rossi L e Liberti. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Cecconi.

Inter-Verona Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Inter-Verona con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

La telecronaca di Inter-Verona su DAZN verrà raccontata Stefano Borghi, che sarà affiancato da Marco Parolo (commento tecnico). Subito dopo il fischio finale si potrà vedere il video highlights dell’incontro.

Dove vedere Inter-Verona Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Altro giocatore molto atteso è Stefan De Vrij, assente dal rettangolo di gioco dallo scorso 8 marzo, in occasione di Liverpool-Inter di Champions. Dopo aver visto dalla panchina la sfida con la Juventus, ha svolto un’altra settimana di lavoro insieme ai compagni di squadra e ora è pronto a riprendere un posto da titolare al centro della retroguardia.

Inter-Verona streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

