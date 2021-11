Dove vedere IRLANDA DEL NORD-ITALIA Streaming TV Online: Qualificazione Mondiali Qatar 2022

Irlanda del Nord-Italia streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. L’Italia campione d’Europa ad un passo dalla qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Obbligatorio vincere e segnare più gol possibili nell’ultimo impegno delle qualificazioni mondiali per l’Italia, questa sera a Windsor Park. Dopo l’1-1 di venerdì all’Olimpico contro la Svizzera, la classifica del Gruppo C vede azzurri ed elvetici in vetta con 15 punti, ma la differenza reti, prima discriminante per decretare la squadra qualificata nel caso in cui entrambe le formazioni chiudano con lo stesso punteggio, al momento premia i campioni d’Europa (+11 per l’Italia, +9 per la Svizzera).

Irlanda del Nord-Italia probabili formazioni



Irlanda del Nord (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Washington, Magennis. Allenatore Baraclough. A disposizione in panchina: Hazard, Southwood, Bradley, Lewis, Flanagan, McGinn, Taylor, C. Evans, Jones, Whyte, Gailbraith, Brown.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Lorenzo Insigne, Federico Chiesa. Allenatore Mancini. A disposizione in panchina: Cragno, Meret, G. Ferrari, G. Mancini, Zappacosta, Cristante, Locatelli, Pessina, Belotti, Bernardeschi, Raspadori, Scamacca.

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania).

Vedere Irlanda del Nord-Italia streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta



Diretta Irlanda del Nord-Italia a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 15 novembre 2021. Sarà trasmessa in chiaro sui canali digitali di Rai 1.

Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Ricordati di guardare Irlanda del Nord-Italia online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.