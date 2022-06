Dove vedere ITALIA-ARGENTINA Streaming TV Online: Finalissima 2022

Italia-Argentina streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. L’Italia campione d’Europa e l’Argentina trionfatrice nell’ultima Copa America: la Finalissima UEFA-Conmebol in programma mercoledì sera (ore 20:45) allo stadio di Wembley, a Londra, non è un’amichevole di lusso come tante ma una vera e propria gara ufficiale. Uefa e Conmebol hanno deciso infatti di ripristinare la Coppa dei Campioni per nazionali, ideata su imitazione della Coppa Intercontinentale per club. Creata nel 1985, fu abolita nel 1993 dopo appena due edizioni.

Italia-Argentina probabili formazioni



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. Tecnico Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Cragno, Meret, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Politano, Scamacca, Tonali. Indisponibili: Sirigu, Berardi, Immobile, Zaniolo, Kean, Federico Chiesa, Verratti, Toloi, Lorenzo Insigne.

Argentina (4-3-3): E Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Guido Rodriguez, Lo Celso; Leo Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Tecnico Lionel Scaloni. A disposizione in panchina: Armani, Musso, Montiel, Pezzella, Perez, Senesi, Mac Allister, Palacios, Gomez, Alvarez, Correa, Gonzalez.

Arbitro: Gomez (Cile). Assistenti: Schiemann e Rios (Cile). IV uomo: Gil Manzano (Spagna). VAR: Hernandez (Spagna). Assistente VAR: Martinez Munuera (Spagna), Martins (Portogallo).

Vedere Italia-Argentina streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta



Diretta Italia-Argentina a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi mercoledì 1° Giugno 2022. Italia-Argentina sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in esclusiva dalla Rai su Rai 1, visibile ai canali 1 e 501 del digitale terrestre. La telecronaca dell’incontro è stata affidata ad Alberto Rimedio che sarà affiancato, nel commento tecnico, da Antonio Di Gennaro.

Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Ricordati di guardare Italia-Argentina online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.