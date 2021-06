Dove Vedere ITALIA AUSTRIA Streaming TV Oggi | Immobile vs Baumgartner | Ottavi Euro 2020

Italia Austria streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali Rai e Sky Sport. Italia Austria è valida per gli ottavi di finale degli Europei 2021 (Euro 2020) di calcio. Chi vince questa sera a Wembley (Londra) giocherà ai quarti, contro la vincente di Belgio-Danimarca di domani sera, venerdì 2 luglio a Monaco di Baviera.

Bonucci (capitano dell’Italia): “Una delle doti che hanno caratterizzato Mancini è stata quella di toglierci delle pressioni dandoci fiducia e facendoci capire che la strada intrapresa era quella giusta. Tanto di cappello alle sue doti umane e conoscenze tecniche […] L’Austria è una buona squadra, pressa tanto in avanti e quindi secondo me è superiore alle squadre che finora abbiamo incontrato”. Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire dove vedere Italia Austria streaming gratis online.

Le probabili formazioni di Italia Austria



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Leo Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Meret, Emerson, Bastoni, Toloi, Locatelli, Pessina, Bernardeschi, Cristante, Chiesa, Belotti, Raspadori.

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, X Schlager, Grillitsch; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. Allenatore Franco Foda. A disposizione in panchina: A Schlager, Pervan, Schöpf, Ilsanker, Kalajdzic, Posch, Lazaro, Lienhart, Trimmel, Schaub, Onisiwo, Gregoritsch.

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra). Guardalinee: connazionali Gary Beswick e Adam Nunn. Quarto Uomo: Sandro Schaerer (Svizzera). VAR: Attwell. AVAR: Van Boeke (Olanda), Betts e Kavanagh.

Vedere Italia Austria streaming gratis e diretta online

Diretta Italia Austria a partire dalle ore 21:00 italiane di oggi sabato 26 giugno 2021. Sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Streaming online gratis per tutti con il sito internet servizio offerto da Rai Play (link www.raiplay.it) e da utilizzare con tutti i media, dall’iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, fino a laptop, smartphone e tablet, oppure con un notebook nella relativa pagina web all’indirizzo www.raiplay.it. Non c’è quindi bisogno di cercare Italia Austria con Rojadirecta.

Italia Austria è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.