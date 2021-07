Dove vedere ITALIA BELGIO Streaming TV Online: Immobile vs Lukaku

Italia Belgio streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. Quarti di finale degli Europei 2021 (Euro 2020) di calcio: a Monaco di Baviera (Germania) la sfida delle 21 da cui uscirà l’avversaria della vincente di Spagna-Svizzera (giocano alle 18) in semifinale.

Il cammino dell’Italia a Euro 2020

La Nazionale di Roberto Mancini, inserita nel gruppo A, ha superato la fase a gironi facendo percorso netto. Tre vittorie su tre per l’Italia, che ha battuto 3-0 all’esordio la Turchia e ha superato con lo stesso risultato la Svizzera nella seconda giornata. Nella terza gara del raggruppamento 1-0 contro il Galles. Agli ottavi di finale la sfida contro l’Austria è stata risolta ai tempi supplementari: dopo lo 0-0 al 90′, a decidere il match poi terminato 2-1 sono stati Chiesa e Pessina.

Il cammino del Belgio a Euro 2020

I Red Devils di Roberto Martinez fin qui hanno sempre vinto. Terminato a punteggio pieno il girone B dopo le vittorie contro Russia (3-0), Danimarca (1-2) e Finlandia (0-2), il Belgio negli ottavi di finale ha eliminato il Portogallo campione in carica grazie alla rete decisiva di Thorgan Hazard.

Le formazioni ufficiali di Italia Belgio



BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T Hazard; Doku, De Bruyne; Lukaku. Allenatore Martinez. A disposizione in panchina: Kaminski, Sels, Boyata, Denayer, Praet, Trossard, Doku, Batshuayi, Benteke, E Hazard, Carrasco, Dendoncker.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Leo Bonucci, Giorgio Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne.

Allenatore Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Meret, Emerson, Acerbi, Toloi, Locatelli, Pessina, Bernardeschi, Cristante, Berardi, Belotti, Raspadori.

ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia). Guardalinee: Klancnik e Kovacic. Quarto Uomo: Rapallini (Argentina). VAR: Dankert (Germania). AVAR: Fritz (Germania), Gittelmann (Germania), Gil (Polonia).

Vedere Italia Belgio streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta



Diretta Italia Belgio a partire dalle ore 21:00 italiane di oggi venerdì 2 luglio 2021. Sarà trasmessa in chiaro sui canali digitali di Rai 1.

Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Video Streaming Gratis per gli abbonati con tutti i media, dall’iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, fino a laptop, smartphone e tablet, oppure con un notebook, con SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.