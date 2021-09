Dove vedere ITALIA BULGARIA Streaming TV Online: Qualificazione Mondiali Qatar 2022

Italia Bulgaria streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. L’Italia campione d’Europa torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri di Roberto Mancini sfidano la Bulgaria in un match valido per la 4a giornata del Girone C, che guidano a punteggio pieno con 9 punti grazie ai successi contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania ottenuti nelle prime 3 partite. Per i bulgari, invece, un solo punto ottenuto nelle prime 3 gare. Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi giovedì 2 settembre 2021 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

La situazione del gruppo C di qualificazioni ai Mondiali ITALIA 9 punti (3 giocate) Svizzera 6 (2) Irlanda del Nord 1 (2) Bulgaria 1 (3) Lituania 0 (2) Le partite dell’Italia nelle qualificazioni Mondiali Tre vittorie su tre: Italia-Irlanda del Nord 2-0 (Berardi, Immobile)

Bulgaria-Italia 0-2 (Belotti, Locatelli)

Lituania-Italia 0-2 (Sensi, Immobile)

Italia Bulgaria probabili formazioni



Italia (4-3-3): Gigi Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Gollini, Bastoni, Chiellini, Florenzi, Toloi, Castrovilli, Cristante, Pessina, Bernardeschi, Berardi, Raspadori.

Bulgaria (3-5-2): Naumov; Turitsov, Antov, Bozhikov; Karagaren, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Nedelev; Delev, D Iliev. Allenatore Petrov. A disposizione in panchina: Georgiev, Mihaylov, P Hristov, Nedyalkov, Velkovski, Malinov, Yankov, I Iliev, Despodov, Kirilov, Delev, Yomov.

Arbitro: Gözübüyük (Paesi Bassi). Guardalinee: Van Zuilen e Balder. 4° Uomo: Lindhout. VAR: Van Boekel. AVAR: Dieperink.

Vedere Italia Bulgaria streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta



Diretta Italia Bulgaria a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi giovedì 2 settembre 2021. Sarà trasmessa in chiaro sui canali digitali di Rai 1.

Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.