Dove vedere ITALIA ESTONIA Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Rai Play Live YouTube

La partita amichevole di calcio Italia Estonia va in onda in diretta televisiva in chiaro su Rai Uno e in video streaming gratis su RaiPlay: non è necessario cercare Rojadirecta o TarjetaRojaOnline. Con fischio d’inizio alle ore 20:45 oggi 11/11/2020 la Nazionale di Mancini affronta in un test amichevole l’Estonia. Dopo l’Estonia le due partite di Nations League con Polonia e Bosnia tra domenica e mercoledì prossimo. Il tutto con un unico scopo: bisogna vincerle tutte per essere sicuri di avere un posto da testa di serie nelle qualificazioni al Mondiale del Qatar del 2022.

Italia (4-3-3): Sirigu; D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. Allenatore Alberigo Evani (Roberto Mancini non ci sarà causa Covid).

Estonia (4-4-1-1): Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Liivak, Miller, Kreida, Tunjov; Vassiljev, Lepik. Allenatore: Karel Voolaid.

Arbitro: Obrenovic (Slovenia).

Potete inoltre ascoltare la diretta streaming live di Italia Estonia in radiocronaca con Radio Rai 1.