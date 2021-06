Dove Vedere ITALIA GALLES Streaming senza ROJADIRECTA TV Oggi | Immobile vs Bale | Euro 2020 Gruppo A

Italia Galles streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali Rai e Sky Sport. Italia Galles è valida per la 3a e ultima giornata del Gruppo A degli Europei 2021 (Euro 2020) di calcio. Gli Azzurri sono finora ancora imbattuti a Roma agli Europei e ai Mondiali, con un bilancio di 10 vittorie e 2 pareggi nelle partite disputate nelle fasi finali. Manuel Locatelli e Ciro Immobile fanno parte della folta schiera dei capocannonieri attuali del torneo con 2 goal segnati ciascuno. L’Italia è qualificata e arriverà prima se evita la sconfitta. Il Galles arriverà tra le prime due se pareggia o se la Svizzera non batte la Turchia. Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire dove vedere Italia Galles streaming gratis online.

Le probabili formazioni di Italia Galles



ITALIA (4-3-3): G Donnarumma; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Verratti, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Lorenzo Insigne. CT Mancini. In panchina: Sirigu, Meret, Spinazzola, Bonucci, Di Lorenzo, Locatelli, Chiesa, Cristante, Barella, Berardi, Ciro Immobile, Raspadori.

GALLES (4-2-3-1): Ward; B Davis, Rodon, Mepham, C Roberts; Allen, Morrell; James, Ramsey, Bale; Moore. CT Page. In panchina: Hennessey, A Davies, Gunter, Norrington-Davies, Lockyer, J Williams, Brooks, Levitt, T Roberts, Ampadu, Wilson, N Williams.

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania). Assistenti i connazionali Radu Ghinguleac e Sebastian Gheorghe; 4° uomo sarà l’islaeliano Orel Grinfeeld.

Vedere Italia Galles streaming gratis e diretta online

Al VAR il polacco Pawel Gil, assistito dai francesi François Letexier e Benjamin Pages e dall’olandese Pol van Boekel.

Diretta Italia Galles a partire dalle ore 18:00 italiane di oggi domenica 20 giugno 2021. Sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Streaming online gratis per tutti con il sito internet servizio offerto da Rai Play (link www.raiplay.it) e da utilizzare con tutti i media, dall’iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, fino a laptop, smartphone e tablet, oppure con un notebook nella relativa pagina web all’indirizzo www.raiplay.it. Non c’è quindi bisogno di cercare Italia Galles con Rojadirecta.

Italia Galles è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

La telecronaca sulla Rai sarà curata da Alberto Rimedio, coadiuvato da Antonio Di Gennaro come commentatore, mentre Fabio Caressa e Beppe Bergomi cureranno la telecronaca su Sky.