Dove vedere ITALIA-GERMANIA Streaming TV Online Gratis

Italia-Germania streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. L’Italia di Roberto Mancini (alla sua 50esima panchina azzurra) prova a cambiare pagina, dopo il momento negativo dovuto alla pesante eliminazione dal Mondiale prima e alla successiva e recente umiliante sconfitta di Wembley con l’Argentina nella Finalissima 2022.

La nazionale azzurra sfida allo stadio Dall’Ara la “nuova” Germania del ct Hans-Dieter Flick nella prima gara del gruppo 3 della Lega A della Nations League 2022-23, competizione da non sottovalutare. L’Italia non batte i tedeschi dal 2-1 di Euro 2012 con doppietta di Mario Balotelli: da allora gli azzurri hanno raccolto 3 pareggi e una sconfitta (4-1 per la Germania in amichevole il 29 marzo 2016). Il gruppo 3 della Lega A della Nations League 2022/23 comprende anche Inghilterra e Ungheria. Proprio gli ungheresi e gli inglesi saranno i prossimi avversari della squadra di Mancini nel raggruppamento.

Italia-Germania probabili formazioni



Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Cristante, Tonali, Frattesi; Politano, Scamacca, Pellegrini. A disposizione in panchina: Meret, Cragno, Bonucci, Spinazzola, Calabria, G Mancini, Barella, Pobega, Locatelli, Belotti, Caprari, Raspadori. CT Roberto Mancini.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Hofmann, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Havertz; Werner. A disposizione in panchina: Baumann, Trapp, Henricks, Klostermann, Kehrer, Schlotterbeck, Tah, Brandt, Gündogan, Sané, Musiala, Stach, Adeyemi, L Nmecha. CT Hans-Dieter Flick.

Arbitro: Jovanovic (Serbia). Guardalinee: Stojkovic e Mihajlovic (Serbia). Quarto uomo: Markovic (Serbia). VAR: Kwiatkowski (Polonia). Assistente VAR: Borkowski (Polonia).

Vedere Italia-Germania streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta



Diretta Italia-Germania a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi sabato 4 Giugno 2022. Italia-Germania sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in esclusiva dalla Rai su Rai 1, visibile ai canali 1 e 501 del digitale terrestre. Saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro il telecronista e la seconda voce che racconteranno Italia-Germania su Rai 1.

Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Ricordati di guardare Italia-Germania online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.