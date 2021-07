Dove vedere Italia-Inghilterra Streaming TV Online: Chiesa vs Kane | Finale Europei Euro 2020

Italia-Inghilterra streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. Finalissima degli Europei 2021 (Euro 2020) di calcio: a Wembley la sfida delle 21 da cui uscirà il nome della nazionale Campione d’Europa 2021.

L’Inghilterra ha vinto solo due degli ultimi 14 incontri con l’Italia in tutte le competizioni (5N, 7P): 2-0 nel giugno 1997 e 2-1 nell’agosto 2013, entrambe amichevoli. L’Inghilterra ha vinto solo uno degli otto match ufficiali con l’Italia (2N, 5P), 2-0 in una gara di qualificazione ai Mondiali nel novembre 1977. Quella vittoria a novembre 1977 con gol di Kevin Keegan e Trevor Brooking è stata l’unica dell’Inghilterra nelle sei partite contro l’Italia a Wembley (P3 S2). Sono due i precedenti agli Europei con 1 successo dell’Italia e 1 pareggio. L’Italia ha giocato 8 partite a Wembley (di cui due in questo Europeo) raccogliendo 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. L’Italia è imbattuta da tre partite contro i padroni di casa alla fase finale di EURO. Ha vinto contro Belgio e Olanda nel 2000, mentre a EURO ’88 ha pareggiato 1-1 contro la Germania Ovest a Düsseldorf con primo gol di Mancini.

Italia-Inghilterra, le formazioni



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Meret, Acerbi, Bastoni, Toloi, Florenzi, Locatelli, Pessina, Cristante, Bernardeschi, Berardi, Belotti.

Inghilterra (4-2-3-1): (4-2-3-1): Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane. Allenatore Gareth Southgate. A disposizione in panchina: Ramsdale, Johnstone, Grealish, Henderson, Rashford, Trippier, Mings, Coady, Sancho, Foden, James, Bellingham.

Arbitro: Bjorn Kuipers (Olanda). Assistenti: Van Roekel, Zeinstra (Olanda). IV uomo: Del Cerro Grande (Spagna) . VAR: Dankert (Germania). AVAR: Van Boekel (Olanda), Gittelmann, Fritz (Germania).

Giorgio Chiellini: “Di Kane mi impressionano le molteplici qualità.

Ha fisico, tecnica, sa fare assist, gol di testa, tira bene da fuori. Mi ha subito colpito tanto. Sono uno dei suoi più grandi estimatori, potete chiedere a Paratici quante volte ne abbiamo parlato. Lui avrà la fortuna di goderselo al Tottenham. Per me è una sfida difficile ma molto stimolante”.

Diretta Italia-Inghilterra a partire dalle ore 21:00 italiane di oggi domenica 11 luglio 2021. Sarà trasmessa in chiaro sui canali digitali di Rai 1.

Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Video Streaming Gratis per gli abbonati con tutti i media, dall'iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, fino a laptop, smartphone e tablet, oppure con un notebook, con SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW.