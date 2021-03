Dove Vedere ITALIA IRLANDA DEL NORD Streaming senza Rojadirecta: Diretta TV Oggi | Qualificazione Mondiali Calcio Qatar 2022

Italia Irlanda del Nord streaming video sui canali digitali nazionali Rai. L’Italia di Roberto Mancini cercherà di ritornare a partecipare alla fase finale di un mondiale di calcio, visto che l’ultimo (Russia 2018) non ha visto la sua partecipazione per la prima volta nella storia della competizione. Italia Irlanda del Nord è una partita valida per la 1a giornata del Gruppo C di qualificazione al Mondiale di Calcio Qatar 2022. Si gioca alle ore 20:45 di oggi giovedì 25 marzo 2021 allo stadio Ennio Tardini di Parma.



Sempre pericolosi quando giocano in casa, gli Azzurri hanno vinto cinque (3 pareggi) delle ultime otto partite ufficiali disputate in Italia, e non hanno perso una partita casalinga ufficiale da settembre 1999. I padroni di casa hanno segnato per primi in sei di queste otto partite, di conseguenza sono stati in vantaggio alla fine del primo tempo in quattro di esse. Inoltre, hanno anche fatto gol in entrambi i tempi in quattro occasioni. Gli azzurri arrivano a questa sfida da una serie di 22 partite senza sconfitte (imbattibilità di 17 vittorie, 5 pareggi) e sono in serie positiva da 14 gare consecutive: il record è di 17 con Marcello Lippi.

Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire dove vedere Italia Irlanda del Nord streaming gratis online.

Le probabili formazioni di Italia Irlanda del Nord



Lorenzo Insigne ha segnato due dei suoi ultimi tre gol ufficiali per l’Italia nel corso del primo tempo, ed è stato il secondo marcatore della sua squadra in entrambe le occasioni.

Dall’altra parte,ha segnato tre gol recentemente per il suo nuovo club, con due di questi gol arrivati nel primo tempo, dopo il suo ritorno da un periodo nella Serie B italiana.

Italia (4-3-3): G Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Tecnico Roberto Mancini.

Irlanda del Nord (3-4-1-2): Peacock-Farrell; Evans, Ballard, Cathcart; Dallas, McNair, McCann, Kennedy; Smith; Boyce, Magennis. Tecnico Ian Baraclough.

Arbitro: Ali Palabiyik (Turchia).

Vedere Italia Irlanda del Nord streaming gratis e diretta online

La diretta di Italia Irlanda del Nord è a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi giovedì 25 marzo 2021. Sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Streaming online per tutti con il sito internet servizio offerto da Rai Play e da utilizzare con tutti i media, dall’iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, fino a laptop, smartphone e tablet, oppure con un notebook nella relativa pagina web all’indirizzo www.raiplay.it. Non c’è quindi bisogno di cercare Italia Irlanda del Nord con Rojadirecta.